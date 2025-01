Novo cronograma para retirar fios obsoletos em Passo Fundo começa em fevereiro; veja as datas

Desde o início das atividades em 2023 foram realizadas oito operações pela cidade. Maicon Parizotto / Agencia RBS

Um novo cronograma de ações da Operação Poste Limpo foi estabelecido durante reunião no Ministério Público (MP) na tarde de terça-feira (28).

Os próximos pontos do município a receberem o serviço devem ser a Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, e as ruas Benjamin Constant, Bento Gonçalves e Coronel Chicuta (confira as primeiras data abaixo).

Desde o início das atividades, em 2023, foram removidos 13 metros cúbicos de cabos obsoletos em oito operações pela cidade.

O Programa Poste Limpo é uma parceria entre a prefeitura de Passo Fundo, Ministério Público, Câmara de Vereadores, RGE, Internet Sul e empresas de telecomunicação. O objetivo é reduzir os riscos de cabos pendurados, inoperantes ou em desconformidade com as normas e que possam causar algum dano a condutores de motocicletas, pedestres e ciclistas.

Os serviços são realizados em sistema de mutirão, no qual os envolvidos cooperam para resolver os problemas encontrados nos postes, disse o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre de Mello.

— As ações estão sendo concentradas na região central e em vias que temos maiores registros de cabos em desconformidade. Embora as ações do Poste Limpo ocorram mensalmente, procuramos criar a consciência de que a cooperação possa ocorrer diariamente, quando constatada alguma inconformidade — disse.

As vias já contempladas pela limpeza de fios até o momento são as ruasTeixeira Soares, Coronel Pelegrini, Dona Elisa, Independência, Moron (no bairro Boqueirão), Capitão Araújo, Bento Gonçalves (em direção à Vila Fátima), e Avenida Brasil (sentido bairro Boqueirão — Centro).

Lei do Poste Limpo

A lei municipal de nº 5611/2022 (Lei do Poste Limpo), determina que empresas e concessionárias fornecedoras de energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede área, são obrigadas a retirar a fiação excedente ou sem uso dos postes.

Autor da lei, o presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Gio Krug (PSD), participou da reunião na terça-feira e relatou que o momento serviu para buscar apoio das empresas para seguir com as ações.

— Queremos dar continuidade a este trabalho em 2025 e trazer resultados para a comunidade — disse.

Próximas datas dos mutirões para a retirada de fios