O Observatório Astronômico Araucária, de Passo Fundo, no norte gaúcho, realizou na última semana os seus primeiros registros do cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan – Atlas), considerado por muitos como o potencial "cometa do século". Esse corpo celeste está chamando a atenção da comunidade astronômica, pois pode se tornar o mais brilhante dos últimos tempos.