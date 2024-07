Uma iniciativa de um grupo de gaúchos que vive em Roma, na Itália, arrecadou 15 toneladas de roupas aos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. Eles decidiram se mobilizar assim que tiveram notícias da catástrofe climática enfrentada pelo Estado, no começo de maio, e transformaram diversos locais da capital italiana em pontos de arrecadação.