Agergs e prefeitura cobram Corsan para evitar novos casos de falta de água em Passo Fundo

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs) e a prefeitura de Passo Fundo se reuniram na segunda-feira (17) com a Corsan/Aegea para debater soluções aos problemas no abastecimento de água em Passo Fundo, no norte gaúcho.

No encontro virtual, as três partes discutiram planos de ação imediata e para os próximos meses. Entre os problemas discutidos estão os dias consecutivos sem água, as contas com aumentos que chegam a R$ 1 mil e as dificuldades de contato com a empresa relatadas pela prefeitura.

Em resposta à reunião, a Corsan/Aegea disse que vai abrir 16 poços artesianos até o fim de março. Desses, seis já estão em funcionamento, segundo a empresa. Outras medidas incluem:

criação de nova estação de bombeamento de água nos bairros Fátima e Petrópolis

de água nos bairros Fátima e Petrópolis instalação de ventosas (para retirar ar da rede) e de válvulas (para normalizar a pressão)

(para retirar ar da rede) e de (para normalizar a pressão) instalação de nova adutora. Nesse caso, a obra deve começar ainda em março e terminar em cinco meses.

A presidente da Agergs, Luciana Luso de Carvalho, falou que a agência e o Município de Passo Fundo vão atualizar os termos de regulação para detalhar as atribuições de fiscalização do município e da agência regulatória no novo cenário da Corsan — a empresa foi privatizada e vendida para o grupo Aegea em 2023.

— Vamos fiscalizar o cumprimento da resolução normativa nº 37/2016 da Agergs, que determina a compensação automática para os usuários, pelos prestadores, quando houver desabastecimento por mais de 12h. Essa compensação já deve ser feita nas faturas de abril pela Corsan — disse.

A Agergs também informou que os problemas debatidos na reunião não são exclusivos de Passo Fundo; outras cidades da região e do RS enfrentam situações semelhantes de desabastecimento. Os problemas devem voltar a ser debatidos nos próximos dias.

