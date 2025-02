Corsan revisa contas de água que passam de R$ 1 mil após reclamações em Passo Fundo 

Uma equipe da Corsan trabalha para revisar contas de água que passam de R$ 1 mil nesta segunda-feira (10), em Passo Fundo . A demanda veio após reclamações de moradores do bairro Jaboticabal , na última semana.

Pelo menos 60 famílias que vivem naquela região da cidade relataram o mesmo problema. Segundo a vice-presidente da Associação de Moradores do bairro, Vanderleia dos Santos, pessoas que vivem sozinhas receberam contas de até R$ 600 .

Além do susto na conta, a reclamação é sobre a falta de clareza nas informações da cobrança .

A confeiteira Patrícia Mader Trilha mora com o marido e dois filhos no bairro Jaboticabal e levou um susto quando recebeu a fatura da Corsan deste mês: deviam R$ 1.309 de água no mês de janeiro.