Preço cobrado pela água em Passo Fundo vai pautar reunião com a Corsan em Porto Alegre

Mobilização começou após reclamações dos moradores do bairro Jaboticabal, em Passo Fundo. Em alguns casos, contas saltaram de R$ 300 para R$ 1,3 mil em um mês.

O aumento no preço cobrado pela água em Passo Fundo , no norte gaúcho, será pauta de uma reunião na sede da Corsan em Porto Alegre , na quarta-feira (12).

A partir das 10h30min, representantes da prefeitura e Câmara de Vereadores se reunirão com a companhia para esclarecer o que motivou o aumento do valor, em especial nas contas dos moradores do bairro Jaboticabal. Também participa o superintendente regional da Corsan, Aldomir Santi.