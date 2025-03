Grande Feirão de Automóveis segue neste domingo com mais de 200 carros seminovos em Passo Fundo

O Grande Feirão de Automóveis, que começou na sexta-feira (14), segue até este domingo (16) no estacionamento do Passo Fundo Shopping, em Passo Fundo, no norte gaúcho.

O evento, que reúne mais de 200 carros seminovos de 12 revendas da região, tem atraído um grande número de visitantes interessados em adquirir ou trocar de veículo. Neste domingo, o feirão funciona até as 20h, com opções de financiamento facilitadas pelo Banco BV.

De acordo com Felipe Mendes Boldt, organizador do evento pela Felipe Produções, a aceitação do público tem sido excelente.

— O evento está sendo muito bom, com bastante retorno. Sábado (15) foi um dia movimentado e, neste domingo, estamos esperando ainda mais gente. Temos carros de vários anos, desde modelos 2001 até 2024, então há opções para todos os gostos e bolsos — destacou Felipe.

Leia Mais Rústica das Pedras Preciosas acontece neste domingo em Soledade

O Banco BV está presente no evento, oferecendo condições especiais de pagamento.

— Temos opções de parcelamento até 60 vezes, dependendo da avaliação de crédito do cliente. Além disso, as taxas estão muito atrativas, então é uma ótima oportunidade para quem quer comprar ou trocar de carro — ressaltou o organizador.

O Grande Feirão de Automóveis já é conhecido em outras cidades do estado, como Pelotas e Santa Maria.

— Como o shopping de Passo Fundo faz parte do mesmo grupo do shopping de Pelotas, eles entraram em contato comigo para organizar o evento aqui. Estamos muito satisfeitos com o resultado — comentou Felipe.

Para quem ainda não visitou o feirão, este domingo é a última chance. O evento funciona das 10h às 20h, no estacionamento do Passo Fundo Shopping. Além da variedade de carros, os visitantes podem contar com a facilidade de ter várias revendas em um só lugar, o que facilita a comparação de preços e condições.

— É uma oportunidade imperdível para quem está pensando em comprar ou trocar de carro. Aqui, o cliente encontra tudo o que precisa em um único local, com condições de pagamento que cabem no bolso — concluiu o organizador.