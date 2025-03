Até 6 mil títulos eleitorais podem ser cancelados em Passo Fundo; saiba como regularizar

Título de eleitores que não votaram nos últimos três turnos consecutivos ser cancelado se não for regularizado até quarta-feira (19). Leonidas / adobe.stock.com

Mais de 5,9 mil eleitores podem ter o título de eleitor cancelado nos próximos meses em Passo Fundo, no norte do Estado. A medida vale para os votantes que faltaram os três últimos turnos de votação e não apresentaram justificativa ou não pagaram a multa para a Justiça Eleitoral.

O juiz da 128ª Zona Eleitoral, Luis Clóvis Machado da Rocha Jr., explica que, perante a lei, cada turno eleitoral equivale a uma nova eleição.

— Precisa ser três turnos consecutivos sem voto. Por exemplo, não votei para o prefeito na última eleição e não votei para presidente nos dois turnos anteriormente, já fecha três turnos — disse.

Leia Mais Mais de 300 mil gaúchos podem ter título eleitoral cancelado; veja como consultar situação no TSE

No Rio Grande do Sul, 317,6 mil eleitores correm o risco de ter os títulos eleitorais cancelados. Em todo o país são 5,2 milhões de pessoas, Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A situação pode ser regularizada até 19 de maio junto a Justiça Eleitoral. Após o prazo, o título será cancelado. No site do TSE é possível conferir a situação eleitoral informando nome, CPF ou número do título.

— Com o título cancelado, a pessoa não vai poder votar, fazer concurso público, assumir qualquer função pública e tudo aquilo que a lei exigir quitação eleitoral — explica o juiz.

Como regularizar a situação

A situação eleitoral pode ser regularizada até 19 de maio. O votante deve comparecer ao Cartório Eleitoral para quitar as multas ou comprovar o voto, o pagamento das multas ou fazer a justificativa da ausência.

As multas podem ser pagas por boleto, pagamento no Banco do Brasil ou por Pix. Para consultar os débitos e emitir o boleto para pagamento no Banco do Brasil ou efetuar o pagamento das multas via Pix, basta acessar o site www.tse.jus.br.

— É importante o eleitor verificar no site do TSE ou no Cartório sua situação e se manter regular. Do contrário, poderá ter problemas na vida profissional e não conseguirá votar nas próximas eleições — concluiu o juiz.

Serviço online

Sessão Autoatendimento eleitoral (selecionar a opção "débito eleitoral")

Serviço presencial