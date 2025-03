Encontro reúne representantes da assistência social do norte do RS 

Evento é realizado no auditório do Centro de Distribuição das Farmácias São João. Arthur Ruschel / Agencia RBS

Cerca de 400 pessoas de 32 municípios do norte gaúcho participam na manhã desta sexta-feira (14) do Encontro Regional de Assistência Social. O evento é realizado no auditório do Centro de Distribuição das Farmácias São João, em Passo Fundo.

O encontro tem como propósito unir lideranças comunitárias, políticas e profissionais da assistência social para compartilhar conhecimento e estratégias em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel, apresentou números do governo para a assistência social no evento. Segundo ele, o atual organograma político valorizou programas como o Pró-Social, focado na captação de recursos pelo ICMS.

— Ao longo dos últimos anos ampliamos o investimento na política de assistência social. Saímos de um orçamento, em 2023, de R$ 30 milhões e neste ano estamos nos aproximando de R$ 1 bilhão — disse.

O evento é realizado pela Federação das Associações Comunitárias (Fracab) e pela União das Associações de Bairros de Passo Fundo (Uampaf).