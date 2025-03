Rústica das Pedras Preciosas acontece neste domingo em Soledade

Mais de 1,3 mil corredores devem participar da prova. Stone Run / Divulgação

A 5ª Stone Run — Rústica das Pedras Preciosas acontece neste domingo (16) em Soledade, no norte gaúcho. Serão quatro categorias: trajeto infantil, corrida 10 km, corrida 5 km e caminhada 3 km, envolvendo mais de 1,3 mil participantes de todas as idades.

Com largada na Avenida Marechal Floriano, esquina com o Largo da Matriz, a rústica celebra os 150 anos de Soledade e busca incentivar a prática da atividade física. O valor arrecadado com as inscrições será revertido para campanhas de alimentos, cobertores e vacinação de poliomielite do Rotary Club.

Os 1,3 mil atletas inscritos são de 110 cidades não só do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e do Paraná. Um dos participantes virá do Uruguai para correr em Soledade.

De acordo com a organização da rústica, foram oferecidas 200 inscrições gratuitas para crianças de 6 a 12 anos. Já sobre o valor arrecadado, R$ 25 mil devem ser destinados ao banco ortopédico, banco de alimentos e fundação rotária.

— Essa rústica impacta não somente a nossa cidade, mas também uma região que se beneficia das ações geradas a partir do resultado financeiro do evento — destacou o coordenador da rústica, João Alberto de Souza.

Para quem não for correr, o evento também conta com uma programação paralela. Além de espaço para assistir às provas com telão, haverá ainda uma praça de alimentação com diferentes opções, como hambúrguer, cachorro-quente e lanches mais leves.

A Rústica das Pedras Preciosas promove ainda shows durante todo o domingo e conta com um espaço de saúde para realização de exames simples, e outro de massagem. O evento aberto ao público é promovido pelo Rotary Club Soledade e Sicredi Botucaraí RS/MG,

Sobre a rústica

A 5ª Stone Run abrange as categorias feminino e masculino e contará com quatro horários de largadas e trajetos diferentes. São eles:

Trajeto infantil: 800 metros (saída às 8h20min)

Corrida: 10 quilômetros (saída às 8h40min)

Corrida: 5 quilômetros (saída às 8h45min)

Caminhada: 3 quilômetros (saída às 9h)