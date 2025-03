Sinduscon lança campanha para atrair jovens para o setor da construção civil em Passo Fundo

Com registro de escassez de profissionais na construção civil de Passo Fundo, no norte do Estado, o Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) lançou nesta segunda-feira (17) a campanha "Vem Construir seu Futuro na Construção Civil". O encontro ocorreu às 18h30min na sede do sindicato, no bairro Cidade Nova.

O objetivo da ação é atrair jovens para o setor e mostrar que a tecnologia atual permite que o trabalho não seja essencialmente braçal, como é conhecido. Esse movimento surge através de uma preocupação do envelhecimento do quadro atual de trabalhadores, que hoje têm, em média, 45 anos.

— Quando a gente busca alguma inovação é porque tem alguma dor. Hoje a dor da construção civil é que os grandes profissionais, principalmente de alvenaria e reboco, estão com a idade muito avançada e a gente está iminente de uma aposentadoria. Precisamos que os jovens integrem a construção civil, que era algo muito normal nos anos 1980 e 1990 quando os pais levavam os filhos para dentro da construção. Isso não acontece mais hoje em dia — explicou o presidente da entidade, Cristiano Basso.

A campanha do Sinduscon quer mostrar para os jovens que o trabalho na construção é uma profissão digna e que pode ser rentável. Atualmente, mais de cem edificações estão sendo construídas em Passo Fundo, oferecendo oportunidades de trabalho.

— Talvez eles não saibam disso hoje, que o profissional consegue receber muito bem. O jovem também pode construir um plano de carreira, se desejar. Queremos mostrar mais dessa realidade, da nova construção do futuro, mais industrializada, mais organizada, para que também seja um atrativo para eles entrarem nesse projeto — afirma Cristiano.

Escola da Construção Civil

Como parte do programa, o Sinduscon também tem um compromisso firmado com a prefeitura de Passo Fundo para construir a Escola da Construção Civil, um local de formação para profissionais da área.

A instituição será instalada em terreno de 5.200m² no bairro Cidade Nova, cedido pelo município por meio de contrato de concessão de uso. O espaço contará com salas de aula, laboratórios práticos e infraestrutura para atender a demanda crescente por mão de obra qualificada no município.

— Entregaremos o projeto da escola para a prefeitura no final do ano. Depois disso, temos dois anos para construir — afirma o presidente do Sinduscon.

Cursos gratuitos

Primeiro curso foi apresentado durante lançamento da campanha. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O primeiro curso gratuito já está disponível para inscrição e é de pedreiro de alvenaria. As aulas serão ministradas no Senai e o requisito para ingresso é ter idade mínima de 17 anos. Confira abaixo: