Incêndio atinge depósito de grãos de soja em cooperativa de Tupanciretã

Um incêndio atingiu um armazém de grãos de soja em uma cooperativa na localidade de Ivaí, em Tupanciretã, no noroeste do Estado. O fogo começou por volta das 15h30min de terça-feira (18). O trabalho de combate às chamas durou cerca de seis horas. Ninguém ficou ferido.

No local, estavam equipes da cooperativa, que auxiliaram a combater os focos de incêndio. A operação utilizou 28 mil litros de água. Os bombeiros trabalham na manhã desta quarta-feira (19) com a retirada do que restou dos grãos e no processo de limpeza do local.