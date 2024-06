A manhã desta quinta-feira (6) foi marcada pelo retorno de 15 animais silvestres ao seu habitat natural, no norte do RS. A equipe de GZH Passo Fundo acompanhou o momento em que uma gata-maracajá, um furão, uma seriema, três cardeais e nove azulões foram devolvidos à natureza em ação comemorativa da Semana do Meio Ambiente.