A startup ReViva Energia, empreendimento que transforma resíduos sólidos em energia, foi a vencedora do 1º Hackathon realizado no fim de semana, no Hub Aliança, em Passo Fundo. A ideia foi premiada com a incubação no Hub Aliança por três meses, com direito a mentoria de empresas fundadoras e parceiras do Instituto Aliança Empresarial.