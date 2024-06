Criado por um grupo de moradores de Passo Fundo e Espumoso, no norte gaúcho, o projeto Adote uma Família tem mobilizado pessoas de todo o país para ajudar na reconstrução da vida de quem perdeu tudo após as enchentes no Rio Grande do Sul. Como o nome diz, a iniciativa prevê que a população "adote" uma família e a ajude com o que for necessário no processo de reconstrução, em especial para remobiliar as casas.