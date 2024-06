O Grupo de Socorristas Voluntários (GSV) de Carazinho, no norte do Estado, está arrecadando recursos para consertar o motor e trocar peças da ambulância utilizada para salvamentos. O único veículo utilizado para atender as ocorrências apresentou problema quando se deslocava para um acidente na BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho, na tarde do último domingo (26).