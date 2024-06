O Concurso Árvores Gigantes vai identificar a maior árvore símbolo do Rio Grande do Sul, a erva-mate (Ilex paraguariensis). A segunda edição da competição foi lançada na quarta-feira (5) no auditório da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios da Universidade de Passo Fundo (UPF).