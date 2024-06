Paralisados há pelo menos dois meses, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Sertão e o Instituto Federal Farroupilha (IFFar) Frederico Westphalen, na Região Norte, optaram pelo fim da greve em assembleia na terça-feira (18). As atividades devem ser retomadas integralmente a partir da próxima segunda (24) nos campi.