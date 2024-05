A chuva que atingiu o norte gaúcho nesta quinta-feira (2) causou o transbordamento da barragem de contenção do Rio Lambari, em Rondinha, localizada às margens da RS-404. De acordo com a prefeitura do município de 5 mil habitantes, a água já atinge a parte baixa da cidade e parte do comércio local. A Avenida Sarandi está alagada, assim como outras ruas.