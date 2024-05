A estrutura do telhado de um posto de combustíveis desabou com a força do temporal na madrugada desta quinta-feira (2) em Ronda Alta, às margens da RS-324, no norte do Rio Grande do Sul. Ninguém ficou ferido. O fato ocorreu entre Ronda Alta e Pontão, por volta das 4h, conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários.