A Semana Nacional da Conciliação, que acontece de 20 a 24 de maio em todo o país, foi adiada no Rio Grande do Sul para o segundo semestre deste ano. A decisão da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho (Conaproc) leva em conta as mortes e estragos causados pelas enchentes no estado desde o começo de maio.