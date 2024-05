Nesta sexta-feira (10), a Justiça Eleitoral de Passo Fundo passou a atender na unidade da Tudo Fácil, no Passo Fundo Shopping. Dessa forma, fica suspenso até 17 de maio os serviços na sede do cartório das 33ª e 128ª Zonas Eleitorais, localizadas na Rua Saldanha Marinho, 518, no Centro. A mudança ocorreu por conta de problemas no sistema depois do desligamento dos sistemas da Procergs por causa dos alagamentos na Capital.