A companhia aérea Azul divulgou nesta terça-feira (7) que realizará 16 voos extras entre os dias 7 e 13 de maio, para a Região Sul do Brasil. Conforme a empresa, os voos vão sair do Aeroporto de Viracopos, em Campinas e terão como destino Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna, em Santa Catarina. Do contrário do que era esperado, Passo Fundo não aparece na lista de cidades com incremento de voos, uma vez que a cidade conta com o segundo maior terminal do interior do Estado.