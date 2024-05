Morreu na noite deste sábado (25) o engenheiro agrônomo Adroaldo Gabana, 38 anos, voluntário de Ciríaco que se acidentou enquanto ajudava as vítimas das enchentes em Muçum, no Vale do Taquari. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Bruno Born, de Lajeado, desde o dia 7 de maio.