Os últimos dias têm sido de solidariedade em Erechim: doações não param de chegar aos pavilhões do Parque da Accie, na Frinape, para as vítimas das enchentes que deixaram mortes e causaram estragos no RS. Desde sábado (4), 25 caminhões com donativos saíram de Erechim em direção a 10 cidades prejudicadas pelo excesso de chuva no estado.