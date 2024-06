O Sicredi está doando o dobro do valor arrecadado por meio do Pix da Fundação Sicredi para os desalojados e desabrigados durante as enchentes que causaram mortes e estragos no Rio Grande do Sul. O movimento nacional já arrecadou R$ 10 milhões e, com o aporte da instituição financeira cooperativa, serão doados R$ 20 milhões.