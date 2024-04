O excesso de chuva deixou quatro bairros alagados em Tupanciretã, município de 20 mil habitantes do noroeste gaúcho, nesta terça-feira (30). Desde as 2h40min, choveu 95,8mm na cidade, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume equivale a mais da metade da média esperada para todo o mês de abril na cidade, de 180mm.