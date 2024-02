Está prevista para acontecer em 21 de fevereiro a terceira etapa do mutirão de retirada dos fios soltos dos postes, em Passo Fundo, no norte do RS. Os trabalhos serão concentrados na rua Dona Eliza, no bairro Fátima. Até agora, foram realizadas ações nas ruas Teixeira Soares e Coronel Pelegrini.