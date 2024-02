A região norte do RS registrou mais um caso de desmatamento nesta segunda-feira (26). O flagrante foi feito no município de São José do Ouro, onde mais de 15,8 mil metros quadrados de Mata Atlântica foram derrubados.



Os policiais do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) chegaram à propriedade do interior, que fica na linha Cerro Azul, após uma denúncia anônima. A destruição de vegetação nativa atingiu sete áreas dentro do Bioma Mata Atlântica, uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo .