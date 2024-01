As obras do Parque Linear da Avenida Brasil, em Passo Fundo, caminham para a reta final. Segundo a prefeitura, a construção está 60% concluída, com quatro dos 10 canteiros já entregues à população. O número foi divulgado à reportagem de GZH Passo Fundo pelo secretário de Planejamento, Giezi Schneider.