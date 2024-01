A família do pequeno Bento, de um ano e 10 meses, precisa de ajuda para custear o tratamento do menino contra o câncer. O bebê de Palmeira das Missões foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda tipo B (LLA) em 12 de janeiro e, desde o dia 14, está internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) na companhia do pai, Gilberto de Almeida, 30 anos, e da mãe, Daiane de Oliveira Brizolla de Almeida, 30.