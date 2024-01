A Delegacia Polícia Rodoviária Federal de Sarandi, no norte do RS, é a maior do RS em abrangência e também em apreensões: nos últimos dois anos, a sede que monitora mais de 70 cidades e 840 quilômetros de rodovias federal apreendeu mais da metade (50,5%) do cigarro contrabandeado e 38% das drogas flagradas no RS.