Até 600 competidores de 41 municípios da 7ª Região Tradicionalista (RT) devem competir na Festa Campeira de Passo Fundo, de 18 a 21 de janeiro, no Parque da Roselândia. A etapa regional classifica os melhores laçadores para a Festa Campeira do RS (Fecars), realizada em Esteio no mês de março.