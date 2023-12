O município de São Domingos do Sul, com pouco mais de 3 mil habitantes, espera receber cerca de 40 mil fieis durante a romaria vocacional do Monsenhor João Benvegnú. O evento religioso acontece nos dias 6 e 7 de janeiro, na paróquia do município do norte gaúcho, onde o Monsenhor foi pároco por 51 anos e seu corpo está sepultado.