Em reunião realizada na quarta-feira (22), a prefeitura de Passo Fundo apresentou uma proposta para realocar as famílias que tiveram as residências interditadas após o deslizamento de terra, no bairro Manoel Portela em Passo Fundo. A nova área fica no bairro Donária e os moradores devem visitar o espaço na próxima sexta-feira (24) para decidir se aceitam ser realocados.