Foi realizada na tarde desta quinta-feira (15), em frente ao fórum de Passo Fundo, no norte do Estado, uma manifestação pedindo justiça no caso da cachorrinha Killa, de nove meses, esfaqueada na última segunda (13) no bairro Vera Cruz. A mobilização foi feita pelas redes sociais após a soltura da mulher apontada como autora da agressão — que havia sido presa em flagrante.