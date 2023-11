Uma mulher de 30 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (13) pela equipe do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) suspeita de esfaquear uma cadela em Passo Fundo, no norte do RS. Depois de receber uma denúncia anônima com fotos e vídeos de que uma mulher estaria agredindo um cão com uma faca, a equipe do 3º BABM compareceu à residência, no bairro Vera Cruz, e prendeu a suspeita em flagrante.