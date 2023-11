A detenção de um jogador pela Brigada Militar da SER Cruz Alta em Gramado, após partida pela Série B do Gauchão no domingo (12), ganhou novo capítulo nesta quarta-feira (15). Um vídeo mostra um policial acertando um tapa na cabeça do atleta, mesmo ele já algemado, sentado no banco de reservas e cercado por sete PMs. Ele teria desacatado a ordem de prisão, motivada por ofensa feita ainda durante o jogo.