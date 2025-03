Apesar de vantagem do Ypiranga, lateral pede atenção para jogo contra o São Luiz: "Futebol é traiçoeiro"

O Ypiranga entrou na reta final de preparação para a decisão da Taça Farroupilha . Na tarde desta sexta-feira (7), o Canarinho realiza o último treino antes de enfrentar o São Luiz , neste sábado (8), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa.

O time de Erechim chega à decisão com uma grande vantagem, mas o elenco prega pés no chão para o duelo de volta. Isso porque no confronto de ida, o Ypiranga venceu o Rubro por 2 a 0, e agora pode perder por até um gol de diferença que conquista o título.