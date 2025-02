FGF confirma nova data do jogo de volta entre Ypiranga e Monsoon 

A partida de volta será no Estádio Colosso da Lagoa.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) já definiu as datas dos jogos de volta da semifinal do Troféu Farroupilha. O Ypiranga enfrentará o Monsoon na segunda-feira (24), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.