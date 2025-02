Meia Jean Pyerre denuncia ataques racistas nas redes sociais

Jean Pyerre irá denunciar o caso na polícia. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O mundo do futebol tem mais um caso de racismo. Na manhã desta quarta-feira (19), o meia Jean Pyerre, ex-Grêmio e atual Ypiranga, denunciou que sofreu ataques racistas em suas redes sociais.

O atleta divulgou uma captura de tela das mensagens recebidas do autor dos ataques. Na primeira mensagem divulgada, de fevereiro de 2023, o agressor pede uma camiseta a Jean Pyerre.

Logo abaixo, em mensagem que parece mais recente, iniciam os ataques em resposta a uma foto nos stories: “preto arrombado”, escreveu (leia abaixo).

O jogador divulgou o trecho onde há as ofensas. Reprodução / Redes sociais

A reportagem de GZH Passo Fundo tentou contato com o jogador, que preferiu não se manifestar sobre o assunto. O presidente do clube, Adilson Stankiewicz, disse que o clube se solidariza com o jogador.

— Importante ressaltar que o torcedor não é de Erechim, parece que é da Capital. Isso é lamentável. Estamos numa campanha com a FGF que luta contra o racismo, junto à sociedade — disse o presidente, que colocou o departamento jurídico do clube à disposição do jogador.

O técnico Matheus Costa também manifestou a sua indignação e pediu punição imediata:

— É lamentável. É crime. Quando a gente fala de crime, a Justiça tem que punir para diminuir essa situação. A gente fica sem palavras. É um momento de dar apoio ao Pyerre, que é um cara extraordinário. Que tenha punição o mais rápido possível, pois quem comete essa atitude não merece conviver na sociedade

Mais cedo, o Ypiranga divulgou uma nota de repúdio ao caso e informou que está apoiando Jean Pyerre. O atleta deve registrar um boletim de ocorrência ainda nesta quarta-feira (19), após o treino da equipe.

Confira a nota do Ypiranga

"Racismo, Não!

O Ypiranga Futebol Clube vem a público repudiar veementemente o ataque de cunho racista sofrido pelo atleta Jean Pyerre em sua rede social.

Em tempos de campanhas de conscientização e em uma sociedade que preza pela igualdade e respeito, é inadmissível que esse tipo de situação ainda ocorra.

O departamento jurídico do clube, em conjunto com o atleta, está tomando as medidas cabíveis para que o responsável seja punido.