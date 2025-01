Técnico do Ypiranga avalia que empate contra o São Luiz foi injusto: "Eles praticamente não jogaram"

O Ypiranga ainda não conseguiu encontrar o caminho da vitória no Gauchão 2025. E isso deixa o técnico Matheus Costa apreensivo para a sequência do campeonato, que, na próxima rodada, chega na metade da primeira fase.

Em entrevista coletiva logo após o empate em 1 a 1 com o São Luiz, nesta quarta-feira (29), o treinador falou sobre as dificuldades que o Canarinho enfrentou na partida, mesmo estando com um homem a mais desde os oito minutos do primeiro tempo.