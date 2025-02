Com cinco times gaúchos e um paranaense, Supertaça Santo Ângelo abrirá temporada de futsal nas Missões

Lagoa Futsal, de Lagoa Vermelha, participará do torneio.

O primeiro torneio de pré-temporada do futsal do interior gaúcho já tem data para começar: 23 de fevereiro. Seis times estão confirmados na primeira edição da Supertaça Santo Ângelo , na Região das Missões.

Serão cinco equipes gaúchas, todas da primeira divisão do Gauchão, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF), e uma paranaense que, inclusive, também irá participar da Liga Nacional de Futsal — o Esporte Futuro , de Toledo, no Paraná.

Tabela da 1ª Fase

Supertaça Santo Ângelo

Todos os jogos serão realizados no Ginásio Marcelo Mioso, em Santo Ângelo. A promoção do torneio é da Aesa - Associação Esportiva Santo Ângelo de Futsal com apoio da Prefeitura Municipal.