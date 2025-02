Atleta do Atlântico é convocado para a seleção brasileira de futsal 

Atleta defenderá o Brasil no Torneio Continental, no Paraná.

Richard não estava na lista inicial para a competição. Ele entra no lugar de Marcel, do ElPozo, da Espanha, que foi cortado por lesão. Pito, pivô do Barcelona, também se lesionou e foi cortado. Para o seu lugar, foi chamado o pivô Higor, do Benfica de Portugal.