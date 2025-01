A projeção que o Ypiranga faz para chegar na semifinal do Gauchão

Elenco do Canarinho voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (23).

Depois de ser derrotado na estreia do Gauchão 2025, o Ypiranga começou a fazer as contas de quantos pontos terá de obter para chegar na semifinal. Esse é um dos objetivos traçados para a atual temporada .

Com a nova fórmula de disputa, o primeiro colocado de cada grupo e o segundo melhor geral avançam à próxima fase. Para que o objetivo se concretize, o departamento de futebol do Canarinho trabalha com números ambiciosos: conquistar 15 pontos em 21 que estão em disputa ainda.