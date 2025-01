Técnico do Ypiranga avalia que derrota para o Juventude passou por "erros infantis"

Canarinho estreou no Gauchão jogando em Caxias do Sul. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A derrota do Ypiranga para o Juventude, nesta quarta-feira (22), foi avaliada como "dentro da normalidade" pelo técnico Matheus Costa. No entanto, em entrevista após a estreia no Gauchão, o comandante avaliou que alguns pontos precisam ser melhorados para o próximo confronto.

Apesar de ter sido uma derrota para um time de Série A de Brasileirão, Costa demonstrou preocupação nos gols que sua equipe sofreu. Segundo ele, foram dois "erros infantis" que resultaram nas conclusões.

— O que lamentamos no jogo de hoje foram os dois gols que, de certa forma, foram infantis e que nós não podemos tomar. Em uma cobrança de lateral do adversário, a gente acabou sofrendo um gol. Em uma segunda oportunidade, em uma bola que estava no nosso pé, a gente acaba perdendo e cometendo o pênalti. A preocupação de não estrear com vitória existe, mas enfrentamos um grande adversário e criamos boas oportunidades em duas bolas na trave — disse.

Outra preocupação do treinador foi as poucas chegadas do Canarinho ao ataque:

— Tiveram alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, que quando a gente recuperava a bola, ao invés de nos organizar para atacar o adversário, segundos depois perdíamos a bola novamente, ou por erro de passe ou por pressão do Juventude. A gente não conseguia sair dessa pressão e essa foi uma situação que me preocupou um pouco.

Para o próximo compromisso no Estadual, Matheus reforçou que terá que fazer um ajuste no setor de criação.

— Precisamos corrigir algumas situações específicas, como no meio de campo, por exemplo. Precisamos estar bem preparado para buscar reverter essa situação lá em Santa Cruz — concluiu.

O próximo desafio do Ypiranga será no domingo (26), às 19h, contra o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos.