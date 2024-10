No último fim de semana, durante uma das provas do tradicional Rally de Erechim, um incidente marcou o evento esportivo e emocionou a comunidade local e os amantes de rali. Wesley Denis Fritsche, de 22 anos, assistia a uma das provas na localidade de Desvio Becker, quando o seu carro, que estava estacionado pegou fogo. Uma perda material, que logo foi superada pela boa ação de um dos pilotos, que doou parte do valor do veículo.