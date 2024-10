O Erechim Rally Brasil (ERB) terminou neste domingo (20). Na sua maior edição, que contou com mais de 80 carros no grid, os paraguaios Fabricio Zaldivar e Marcelo Der Ohanessian conquistaram o melhor tempo geral. As disputas do Rally ocorrem durante quatro dias em quatro competições entre campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho, no rally de velocidade e Raid.