Atlântico goleia Traipu e larga em vantagem na semifinal da Copa do Brasil

Galo aplicou 5 a 1 no clube alagoano nesta quarta-feira (31). Com o resultado, precisa de um empate no confronto de volta, que ocorre no sábado (3), para chegar à decisão

31/07/2024 - 21h19min Atualizada em 31/07/2024 - 22h04min