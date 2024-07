O Ypiranga está a 10 dias do confronto mais importante de sua história centenária. No próximo sábado (13), a equipe decide se avança às oitavas de final da Copa do Brasil, em partida contra o Athletico-PR. Basta para o Canarinho segurar o resultado positivo criado no jogo de ida, mas desta vez na Arena da Baixada. O técnico Thiago Carvalho, no entanto, relevou preocupação com o gramado sintético do estádio.